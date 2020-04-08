08.04.2020

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Новый инструмент Facebook позволяет геймерам создавать собственные турниры

Facebook Tournaments

Сервис Facebook Gaming анонсировал запуск нового инструмента Tournaments (Турниры). Новая функция позволяет пользователям создавать, присоединяться или следить за виртуальными игровыми турнирами. Инструмент позволяет организовать регистрацию, жеребьевку, управлять турнирной таблицей и многое другое. Можно проводить турниры одиночного исключения, двойного исключения или кругового турнира.

Организовать турнир может любой желающий. Facebook утверждает, что это «универсальный магазин для всего, что крайне важно для организаторов турниров». Это может быть небольшое соревнование с друзьями, состязание стримера с подписчиками или глобальный кибертурнир. Функция включает в себя новые инструменты для сбора денег на благотворительные цели во время стримов.

Facebook отмечает, что сервис пока что готов не полностью, но «гейминг это хороший вариант времяпровождения для людей, когда они находятся дома во время карантина».

Протестировать новый инструмент Tournaments можно пройдя по ссылке.

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