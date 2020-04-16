Новая Magic Keyboard для iPad Pro (2020) поступила в продажу

Ассортимент компании Apple пополнили клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro (2020) с регулируемым углом наклона планшета и оригинальные сменные амбушюры для беспроводных наушников AirPods Pro.

Портативная клавиатура Magic Keyboard со встроенным трекпадом примагничивается к iPad Pro и обеспечивает регулировку угла наклона до 130 градусов. Полноразмерные клавиши оснащены подсветкой и ножничным механизмом с длиной хода 1 мм.

Magic Keyboard для 11-дюймового iPad Pro оценена в 299 долларов, а для 12,9-дюймового – 349 долларов.

В продажу также поступили сменные амбушюры для новых TWS-наушников компании. Apple AirPods Pro поставляются с тремя комплектами насадок разных размеров. В интернет-магазине Apple теперь доступен для заказа запасной комплект. Стоимость за пару одного размера на выбор (маленький, средний или большой) составляет 7,99 долларов.