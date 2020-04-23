Новая линейка смартфонов Huawei — Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE

Компания Huawei представила новую линейку смартфонов Nova 7. В нее вошли три модели: Nova 7, Nova 7 SE и Nova 7 Pro. Все модели смартфонов получили 5G-процессоры и квадрокамеры.

Huawei Nova 7

Дисплей: OLED, 6.53″, Full HD +;

Процессор: Kirin 985 5G до 2,58 GHz с двойным NPU, ARM GP G77 GPU;

Оперативная память: 8 Gb;

Внутренняя память: 128 или 256 Gb;

Основная камера: широкоугольный модуль с разрешением 64 Мп (f/1.8), ультраширокоугольный на 8 Мп (f/2.4), телеобъектив 8 Мп (f/2.4), с 3-кратным оптическим, 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым зумом и макрообъектив на 2 Мп (f/2.4);

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.0);

Аккумулятор: 4000 мА ч с быстрой зарядкой 40W;

Сканер отпечатков пальцев на дисплее;

Оснащение: поддержка 4G/5G (SA/NSA), Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, USB Type-C, модуль NFC;

Операционная система: Android 10, EMUI 10.1;

Габариты: 160,64 х 74,33 х 7,96, вес – 180 гр.

Huawei Nova 7 SE

Дисплей: IPS, 6,5″, Full HD +;

Процессор Kirin 820 5G до 2,36 GHz с NPU, ARM Mali G57 MP6 GPU;

Оперативная память: 8 Gb;

Внутренняя память: 128 или 256 Gb;

Основная камера: широкоугольный модуль с разрешением 64 Мп (f/1.8), ультраширокоугольный на 8 Мп (f/2.4), 2 Мп (f/2.4) датчик глубины и макрообъектив на 2 Мп (f/2.4), 10-кратный цифровой зум.

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.0);

Аккумулятор: 4000 мА ч с быстрой зарядкой 40W;

Сканер отпечатков пальцев в кнопке включения;

Оснащение: поддержка 4G/5G (SA/NSA), Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм;

Операционная система: Android 10, EMUI 10.1;

Габариты: 162,31 х 75 х 8,58, вес – 189 гр.

Huawei Nova Pro

Дисплей: OLED, изогнутый 6,57″, Full HD +;

Процессор: Kirin 985 5G до 2,58 GHz с двойным NPU, ARM GP G77 GPU;

Оперативная память: 8 Gb;

Внутренняя память: 128 или 256 Gb;

Основная камера: широкоугольный модуль с разрешением 64 Мп (f/1.8), ультраширокоугольный на 8 Мп (f/2.4), телеобъектив 8 Мп (f/2.4), с 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом и макрообъектив на 2 Мп (f/2.4);

Фронтальная камера: двойная 32 Мп (f/2.2) и 8 Мп;

Аккумулятор: 4000 мА ч с быстрой зарядкой 40W;

Сканер отпечатков пальцев на дисплее;

Оснащение: поддержка 4G/5G (SA/NSA), Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, USB Type-C, модуль NFC;

Операционная система: Android 10, EMUI 10.1;

Габариты: 160,36 х 73,74 х 7,98, вес – 178 гр.

Стоимость смартфонов:

Huawei Nova 7 SE: версия 8/128 Gb — 339 долларов, 8/256 Gb — 396 долларов;

Huawei Nova 7: версия 8/128 Gb — 424 доллара, 8/256 Gb – 481 доллар;

Huawei Nova Pro: версия 8/128 Gb — 523 доллара, 8/256 Gb – 580 долларов.

В продажу смартфоны поступят 28 апреля.