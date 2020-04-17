Обновленные ноутбуки HP ZBook Studio и ZBook Create с Quadro/GeForce RTX

Компания HP обновила модели ноутбуков ZBook Studio и ZBook Create. Новинки позиционируются в качестве мобильных рабочих станций для профессионалов, работающих с графикой, фото, видео и т.д.

Отличие между моделями только в видеокарте. Модель ZBook Studio оснащается различными профессиональными ускорителями NVIDIA Quadro вплоть до флагманской Quadro RTX 5000. А ZBook Create предлагает видеокарты NVIDIA GeForce, вплоть до флагманской GeForce RTX 2080 Super.

Оба ноутбука оснащаются 15,6-дюймовым дисплеем с тонкими рамками. Дисплей может быть построен на панели OLED или IPS с разрешением вплоть до 4K (3840 × 2160 точек) и максимальной яркостью 1000 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

В качестве процессора в ZBook могут применяться различные чипы Intel вплоть до восьмиядерных Core i9 поколения Comet Lake-H. Производитель не уточняет, сколько оперативной памяти смогут нести новые ZBook, и насколько вместительными будут их накопители. Упоминается лишь использование скоростных PCIe SSD. За отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой.

Время автономной работы от аккумулятора составляет до 17,5 часов. Габариты 354 × 234,6 × 17,5 мм.

Ноутбуки HP ZBook Studio и ZBook Create поступят в продажу в августе этого года. Стоимость будет названа позже.