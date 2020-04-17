17.04.2020

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Ноутбук-трансформер HP ENVY x360 15 с чипами AMD и Intel

HP ENVY x360 15

Компания HP представила трансформируемый портативный компьютер ENVY x360 15. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем на матрице IPS, разрешением 1920 × 1080 пикселей. Взаимодействовать с панелью можно при помощи пальцев и специального пера. Крышка вращается на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в режиме планшета.

Будут предложены версии на аппаратной платформе AMD (Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U) и Intel (Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7). Объем оперативной памяти DDR4-3200 в базовой конфигурации составляет 8 или 12 Gb. В качестве накопителя используется быстрый твердотельный модуль PCIe NVMe M.2 SSD вместимостью 256 или 512 Gb. Некоторые модификации также наделены модулем Intel Optane на 32 Gb.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, аудиосистема Bang & Olufsen с тремя динамиками, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-А, HDMI 2.0, стандартный аудиоразъем, клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. На ноутбуке применяется операционная система Windows 10 Home.

Стоимость модификаций HP ENVY x360 15 на процессорах Intel – от 850 долларов, а на чипах AMD – от 700 долларов. Продажи стартуют в мае.

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