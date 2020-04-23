23.04.2020

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Nar продолжает поддерживать «Систему получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима»

Nar продолжает предпринимать необходимые меры с целью поддержки борьбы против распространения пандемии коронавируса (COVID-19) на территории страны. Специалисты мобильного оператора в течение короткого срока добились интеграции «Системы получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима» с системой оператора и обеспечили непрерывное оказание услуг абонентам.

Система, созданная Центром Развития Электронного Правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Министерством Внутренних Дел, за короткое время была протестирована и налажена со стороны Nar. В результате, абоненты мобильного оператора могут воспользоваться услугой получения разрешений на выход из дома через короткий номер «8103» — бесплатно и в любое время суток.

В то же время, Nar продолжает делиться полезной информацией об услуге «8103» на своих страницах в социальных сетях для того, чтобы заранее ответить на вопросы, которые могут возникнуть у абонентов во время пользования. Также, абонентской базе Nar были отправлены SMS с инструкциями и дополнительной информацией.

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