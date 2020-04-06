Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом

В поддержку мер борьбы с распространившейся в стране инфекцией коронавируса, Nar объявил о старте нового проекта “Səyyar Nar”, благодаря которому абоненты, проживающие на территории Баку, Абшеронского полуострова и Сумгайыта, могут получить необходимые им услуги, не выходя из дома.

Абоненты могут обратиться в “Səyyar Nar” для получения всех видов услуг предоставляемых в центрах услуг Nar, а также для получения дубликата номера и его восстановления. Заявки принимаются работающим в усиленном режиме 24/7 Телефонным Центром “777”, а также на официальных страницах мобильного оператора в социальных сетях. Во время заполнения заявки необходимо указать точный адрес, на который будет совершен выезд, контактный номер и необходимый вид услуг.

Напомним, что абоненты могут осуществить такие операции, как: смена тарифа, пополнение баланса, активация интернет пакета, детальная выписка со счета и многие другие операции с помощью приложения «Nar+». Nar призывает всех следовать инструкциям Оперативного Штаба при Кабинете Министров, не покидать дома без необходимости и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.