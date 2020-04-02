02.04.2020

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Началась регистрация на виртуальный хакатон, объединяющий технологические решения в целях борьбы с коронавирусом

При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Программы развития ООН и Центра акселерации SUP.VC проводится конкурс Global Virtual Hackathon (глобальный виртуальный хакатон) для объединения технологических решений в целях борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Основная цель проведения глобального виртуального хакатона — создание среды, в которой люди могли бы организовывать свою работу в виртуальном мире, обучаться, строить сеть, сокращать разрыв между торговыми связями, выявлять существующий потенциал и получать реальные результаты.

Все процессы, от объявления идеи до этапа отбора, тестирования прототипов и реализации идей, осуществляются в виртуальной форме. Регистрация на конкурс, официальным языком которого является английский, уже началась. Для участия в конкурсе претенденты должны пройти регистрацию на сайте www.hackcov19.com. Для регистрации необходимо заполнить небольшую форму. В форму заявки должен быть загружен видеоролик о существующем решении с максимальной продолжительностью в одну минуту. Эти видео также будут транслироваться на социальных медиа-платформах. Регистрация завершится 9 апреля 2020 года в 21:00 по бакинскому времени.

Участники будут работать с менторами, чтобы представить эти методы решений в онлайн-форме на суд жюри, состоящего из местных и международных экспертов.

Конкурс для отобранных участников начнется 10 апреля этого года. А в финальном этапе, который состоится 12 апреля, жюри определит победившие проекты и участников. Окончательное решение жюри будет основываться на эффективности предложенного решения, а также на том, насколько легко и быстро идея может быть реализована на местном, региональном и международном уровнях.

Обладатель первого места получит 5000 долларов, второго — 3000 долларов, третьего — 2000 долларов. Премии будут перечислены на банковские счета призеров.

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