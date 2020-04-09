На смену SMS и MMS придут 5G-сообщения

China Mobile, China Telecom и China Unicom, три крупнейших операторов Китая, провели онлайн-конференцию, в рамках которой презентовали 5G-сообщения.

5G-сообщения должны стать заменой устаревшим стандартам SMS и MMS. Они позволяют обмениваться не только текстом, но и изображениями, аудио, видео, смайликами и контактами. Также пользователи могут видеть информацию о состоянии отправленных сообщений и управлять историей переписки. Технология поддерживает дополнительные способы взаимодействия с пользователем, например, оплата покупок.

Помимо операторов в онлайн-конференции приняли участие 11 производителей смартфонов, среди которых Huawei, OPPO, Lenovo, Meizu, Samsung, Xiaomi, Vivo и ZTE.

Компания ZTE отметила, что помогла China Mobile в успешном тестировании 5G-сообщений на основе стандарта GSMA UP2.4 в городе Ханчжоу. А компания Huawei заявила, что начнет тестирование новой технологии с 10 апреля, а ее коммерческий запуск планируется на июнь 2020 года.