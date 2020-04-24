На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Maps

В каталоге AppGallery на смартфонах Huawei и Honor стало доступно приложение HERE WeGo. Это картографический сервис, которым владела Nokia еще в 2012 году. В разное время он назывался NAVTEQ, HERE, Nokia Maps и Ovi Maps, а сейчас работает независимо.

По заявлению Huawei, сервис готов полностью заменить Google Maps, предлагая пользователям широкую функциональность. Приложение распространяется бесплатно.

Приложение HERE WeGo поддерживает голосовое управление и может работать без соединения с интернетом, если заранее скачать на смартфон картографические данные нужной местности. Кроме того, сервис показывает цены на билеты в общественном транспорте и расценки на поездки в такси для более чем 1300 городов мира. На карте также можно увидеть места для парковки и информацию о загруженности на дорогах.

Huawei разрабатывает замену всех сервисов Google своими собственными. В сфере картографии и навигации она сотрудничает с компанией TomTom, чьи приложения, вероятно, будут предустанавливаться на смартфоны Huawei и Honor.

Приложение HERE WeGo также доступно и в Google Play, откуда его можно скачать на любые смартфоны и планшеты.