24.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияНа смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Maps

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Maps

Huawei

В каталоге AppGallery на смартфонах Huawei и Honor стало доступно приложение HERE WeGo. Это картографический сервис, которым владела Nokia еще в 2012 году. В разное время он назывался NAVTEQ, HERE, Nokia Maps и Ovi Maps, а сейчас работает независимо.

По заявлению Huawei, сервис готов полностью заменить Google Maps, предлагая пользователям широкую функциональность. Приложение распространяется бесплатно.

Приложение HERE WeGo поддерживает голосовое управление и может работать без соединения с интернетом, если заранее скачать на смартфон картографические данные нужной местности. Кроме того, сервис показывает цены на билеты в общественном транспорте и расценки на поездки в такси для более чем 1300 городов мира. На карте также можно увидеть места для парковки и информацию о загруженности на дорогах.

Huawei разрабатывает замену всех сервисов Google своими собственными. В сфере картографии и навигации она сотрудничает с компанией TomTom, чьи приложения, вероятно, будут предустанавливаться на смартфоны Huawei и Honor.

Приложение HERE WeGo также доступно и в Google Play, откуда его можно скачать на любые смартфоны и планшеты.

ТЕГИ:
Google Duo получит новые функции и улучшенный видеокодек
Новости по теме
Планшеты
Huawei представила планшет MateP
Планшеты
Huawei MatePad planşeti rəsmi ol
Акустические системы
Huawei yeni ağıllı kolonka AI Sp
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!