MSI представила ноутбуки с процессорами Intel Comet Lake-H и новой графикой NVIDIA

Компания MSI представила новые ноутбуки, построенные на новых процессорах Intel 10-го поколения из серии Comet Lake H и графических ускорителях NVIDIA серии GeForce RTX SUPER.

Были представлены три новых модели: GS66 Stealth, GE66 Raider и Creator 17. Для каждой предусмотрено сразу несколько модификаций, отличающихся мощностью процессора и моделью установленной видеокарты. Данная линейка устройств была показана на CES 2020, но лишь теперь производитель официально раскрыл характеристики ноутбуков.

Ноутбуки GS66 Stealth и GE66 Raider получат процессоры вплоть до i9-10980HK, а Creator 17 — до i7-10875H. Все три будут оснащены мобильной графикой NVIDIA Geforce RTX 2080 Super Max-Q.

MSI заявляет, что ноутбук GS66 Stealth идеально подходит для бизнес-пользователей, которые также не безразличны к некоторым казуальным играм. Ключевая разница GE66 Raider от GS66 Stealth заключается в наличии у первого светодиодной RGB-подсветки с возможностью кастомизации.

Оба 14-дюймовых ноутбука оснащены новыми системами охлаждения. Модель GS66 имеет три вентилятора с ультратонкими лопастями толщиной всего 0,1 мм. А GE66 получил два вентилятора с лопастями 0,25 мм. Опционально доступна модификация с экранами, частота обновления которых достигает 300 Hz.

Устройства также оснащены новой аудиосистемой, MSI отмечает, что она работала с производителем динамиков Dynaudio над обновлением звука. Емкость встроенного аккумулятора составляет внушительные 99,9 Втч.

Creator 17 предназначен для творческих профессионалов. Ноутбук получил 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 3840 х 2160 пикселей и яркостью 1000 нит.

Особенностью модели стало использование матрицы Mini-LED, благодаря чему отдельные участки дисплея могут затемняться независимо от других, что положительно влияет на качество и реалистичность картинки.

В ноутбуке будут использоваться процессоры Intel Core 10-го поколения вплоть до Intel Core i7-10875H и видеокарты до Nvidia GeForce RTX 2080 Super с технологией Max-Q Design. Есть два слота для SSD типоразмера M.2, в каждый из которых выведены интерфейсы PCIe Gen3 и SATA. Габариты составляют 396,1 x 259,4 x 20,25 мм.

Creator 17 также поддерживает программное обеспечение MSI Creator Center, которое включает в себя дополнительные инструменты для пользователей.

Стоимость GS66 Stealth стартует с отметки 1599 долларов, компьютер уже доступен для предварительного заказа. Ноутбуки GE66 Raider и Creator 17 предлагаются за 1799 долларов в базовой конфигурации. Продажи начнутся 15 апреля.