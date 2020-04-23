Motorola представила флагманский смартфон Moto Edge+ с поддержкой 5G

Компания Motorola официально представила смартфон Moto Edge+, который является первым флагманом компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон получил 6,7 дюймовый OLED-дисплей с глубиной цвета 10-бит, разрешением 2520 x 1080 пикселей и соотношением сторон 21:9, поддержку стандарта HDR10+ и частоты обновления 90 Hz. В левый верхний угол загнутого по бокам экрана врезана фронтальная камера разрешением 25 Мп. На грани дисплея будут выводиться дополнительные сенсорные триггеры для мобильных игр, а также прогресс зарядки при подключении блока питания.

Аппаратной основой устройства стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, а благодаря наличию модема Snapdragon X55 реализована поддержка сетей пятого поколения 5G с максимальной скоростью загрузки до 4 Гбит/с. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, флеш-памяти UFS 3.0 — 256 Gb.

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Основная камера представлена четырьмя датчиками: основной сенсор 108 Мп (f/1.8, 1/1.33″, 0.8 мкм, PDAF, OIS), ультраширокоугольная на 16 Мп (f/2.4, 117°), 8 Мп с телеобъективом (f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS) и ToF-модуль. По заявлению производителя, смартфон способен снимать 6К-видео на скорости 30 fps, а также [email protected] 60 fps. В числе дополнительных особенностей камеры — функция создания 20 Мп снимков во время записи роликов и портретное размытие фона для видео.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт и беспроводная — до 15 Вт. По заверению компании, при повседневном использовании автономность новинки составляет до двух дней. Реализована и 5-ваттная реверсивная зарядка.

Операционная система — Android 10. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, модуль NFC, USB Type-C, стереодинамики, также на корпусе предусмотрен 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Габариты составляют 161.1 x 71.4 x 9.6 мм, вес — 203 гр.

Смартфон Moto Edge+ поступит в продажу в США (через оператора Verizon) 14 мая по цене 999 долларов.