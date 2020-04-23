23.04.2020

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Moto Edge: более доступная версия флагмана Edge+

Moto Edge

Помимо флагманского смартфона Moto Edge+, компания Motorola также представила упрощенную версию устройства под названием Edge.

Moto Edge

Как и флагманская модель, новинка получила OLED-экран диагональю 6,7 дюйма с загнутыми краями, частотой обновления 90 Hz и с отверстием для фронтальной камеры разрешением 25 Мп в верхнем левом углу. Сканер отпечатков пальцев также интегрирован в дисплей.

Ключевые различия между аппаратами кроются в железе: модификация получила процессор Snapdragon 765G (Snapdragon 865 у Moto Edge+). Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 6 Gb, флеш-памяти UFS 2.1 — 128 Gb.

В основной камере установлены датчики изображения: основной на 64 Мп (f/1.8, 0.8μm, 1/1.72”, технология Quad Pixel), 16 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2, 1.0μm, 117°), 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, 1.12μm, 2-кратный оптический зум) и ToF-модуль.

Емкость встроенного аккумулятора Motorola Edge составляет 4500 мА·ч. Реализована поддержка быстрой проводной зарядки мощностью до 18 Вт.

Операционная система — Android 10. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, модуль NFC, USB Type-C, стереодинамики и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 161.64 x 71.1 x 9.29 мм, вес — 188 гр.

В Европе смартфон Moto Edge появится в начале мае по цене 599 евро.

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