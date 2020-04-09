MIUI 11 получила обновленную систему жестов из Android 10

Команда разработчиков фирменной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о начале распространения обновленной системы жестов для MIUI 11, которые позаимствованы у операционной системы Android 10.

В MIUI 11 и раньше были свои жесты, но новая система позволяет еще проще перемещаться между запущенными приложениям и быстро получать доступ к полезным функциям смартфона.

Пока эта функция доступна только в китайской прошивке, она проходит фазу бета-тестирования, поэтому в ближайшее время стоит ожидать появления функциональности в глобальной прошивке версии MIUI 11.

Чтобы активировать новую систему жестов, нужно зайти в «Настройки» — «Дисплей», активировать «Полноэкранный режим» и включить поддержку жестов.