Министерство образования Азербайджанской Республики запускает проект «Виртуальная школа», призванный обеспечить интерактивность транслируемых телеуроков и расширить возможности дистанционного обучения. Проект разработан в рамках сотрудничества между Министерством образования и корпорацией Microsoft. Каждый учащийся регистрируется на портале «Виртуальная школа», в соответствии с возрастом назначается в класс, а затем будет выполнять домашние задания, подготовленные учителями на основе телеуроков. На портал каждую неделю будут добавляться новые задания, соответствующие темам уроков.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Также в рамках проекта для учителей будет создана возможность проводить уроки в режиме on-line, а дети смогут воспользоваться функцией чата для визуального и голосового общения с одноклассниками.