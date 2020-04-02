Министерство образования Азербайджанской Республики запускает проект «Виртуальная школа»
Министерство образования Азербайджанской Республики запускает проект «Виртуальная школа», призванный обеспечить интерактивность транслируемых телеуроков и расширить возможности дистанционного обучения. Проект разработан в рамках сотрудничества между Министерством образования и корпорацией Microsoft. Каждый учащийся регистрируется на портале «Виртуальная школа», в соответствии с возрастом назначается в класс, а затем будет выполнять домашние задания, подготовленные учителями на основе телеуроков. На портал каждую неделю будут добавляться новые задания, соответствующие темам уроков.
Также в рамках проекта для учителей будет создана возможность проводить уроки в режиме on-line, а дети смогут воспользоваться функцией чата для визуального и голосового общения с одноклассниками.