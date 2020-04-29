MiHome.az предпочитает действовать с умом!

Сеть магазинов MiHome.az уже почти 2 года предлагает широкий ассортимент товаров, системы Умного дома, всевозможные услуги и сервис Xiaomi жителям столицы Азербайджана и регионов страны. В данный момент, в связи со сложившейся непростой ситуацией в мире, MiHome.az умело и гибко организовывает свою работу в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.

В условиях социальной изоляции MiHome.az продолжает предпринимать шаги по усовершенствованию оказываемых услуг, а также, принимая более оперативные, качественные и эффективные меры, менее чем за один месяц смог организовать следующую работу:

Продажи переведены в онлайн режим. Осуществляя доставку высокотехнологичных товаров, специалисты-консультанты на месте знакомят покупателя с характеристиками и функциональностью продукции, проводят инструктаж по эксплуатации, а при необходимости осуществляют установку и настройку оборудования. При доставке заказов клиент по желанию может произвести оплату наличными, банковскими и такситными картами, а также осуществить онлайн платеж через сайт mihome.az Независимо от стоимости заказа, доставка адресату осуществляется бесплатно в течение одного дня (за исключением заказов, которые поступили в вечернее время) Осуществляется бесплатная доставка заказов во все регионы страны. После поступления заказа максимум в течение 1-3 рабочих дней товар доставляется в почтовые отделения по месту жительства заказчика. Осуществляя онлайн заказ, покупатель имеет возможность произвести оплату такситной картой BirKart на сайте mihome.az Заключен договор с поставщиком сервиса «Ulduzum» для предоставления абонентам мобильного оператора Bakcell дополнительных скидок. Принимая во внимание большое количество обращений, организована услуга Call Center и виртуальный АТС. Сервисная служба также переведена в онлайн режим. Сервисные работники забирают гарантийные и не гарантийные устройства из дома заказчика и возвращают их после ремонта или устранения неисправности. Оплата за доставку не взимается. Принимая во внимание потребности и возможности покупателей, внедряются временные и выборочные скидки.

MiHome.az усиленно работает над планом дальнейшего развития по оказанию высококачественных услуг населению. Покупателей в скором времени ждут новые, интересные товары, первоклассный и умный сервис и, конечно же, всевозможные сюрпризы.

MiHome.az действует с умом!

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