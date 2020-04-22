22.04.2020

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Microsoft выпустила инструмент для улучшения текстов в Word

Microsoft

Компания Microsoft выпустила новый инструмент, который помогает сделать напечатанный текст более понятным по смыслу. Это дополнение к функции Rewrite Suggestions на базе ИИ, который впервые представили на конференции Microsoft Build в 2019 году. Изначально инструмент предлагал пользователю только правильные варианты написания фраз, но теперь он может сформулировать все предложение.

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В настоящее время эта функция доступна только для пользователей онлайн-версии Word с подпиской Microsoft 365 (или Office 365). В будущем компания планирует внедрить ее во все десктопные и мобильные версии.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выделить предложение, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Rewrite Suggestions».

Microsoft

Во всплывающем окошке будет предложен вариант, который искусственный интеллект считает более понятным по смыслу. Технология улучшает текст, заменяя некоторые слова более подходящими синонимами и удаляя лишние части предложения. Если система не предлагает каких-либо вариантов, значит выделенный текст сформулирован правильно.

В своем блоге Microsoft сообщила, что для обучения искусственного интеллекта использовались миллионы различных предложений. Разработчики попросили пользователей оставлять отзывы о работе новой функции и указывать, что они могут в ней улучшить.

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