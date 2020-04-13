14.04.2020

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Microsoft продлила поддержку браузера Edge для Windows 7

Microsoft Edge

Корпорация Microsoft обновила список поддерживаемых систем для браузера Edge, сохранив в нем устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Microsoft уже не поддерживает эти операционные системы, однако браузер Edge будет оптимизироваться под них до 15 июля 2021 года. Как обычно, рекомендуется перейти на новую операционную систему из соображений безопасности.

«Мы будем продолжать поддерживать Microsoft Edge в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до 15 июля 2021 года. Эти операционные системы больше не поддерживаются и Microsoft рекомендует вам перейти на поддерживаемую операционную систему, такую как Windows 10», — отмечает Miccrosoft.

Ранее аналитический ресурс NetMarketShare опубликовал статистические данные о доле рынка, занимаемой различными браузерами по состоянию на конец марта 2020 года. В отчете говорится, что Microsoft Edge (с долей рынка 7,59%) стал вторым по популярности браузером в мире.

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