Microsoft показала обновленное меню «Пуск» Windows 10

Компания Microsoft разрабатывает новое меню «Пуск» в Windows 10, в котором будет изменен дизайн «живых плиток».

Визуальные улучшения призваны «придать меню Пуск более однородную цветовую палитру, вместо хаотического разнообразия различных цветов». Появились иконки в стиле Fluent Design с закругленными краями. В целом же «Пуск» стал выглядеть явно лучше, чем сейчас.

Когда изменения будут внедрены в пользовательских версиях Windows 10 пока не известно.