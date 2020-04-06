06.04.2020

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Microsoft показала обновленное меню «Пуск» Windows 10

Microsoft

Компания Microsoft разрабатывает новое меню «Пуск» в Windows 10, в котором будет изменен дизайн «живых плиток».

Microsoft

Визуальные улучшения призваны «придать меню Пуск более однородную цветовую палитру, вместо хаотического разнообразия различных цветов». Появились иконки в стиле Fluent Design с закругленными краями. В целом же «Пуск» стал выглядеть явно лучше, чем сейчас.

Когда изменения будут внедрены в пользовательских версиях Windows 10 пока не известно.

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