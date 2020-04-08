08.04.2020

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Microsoft планирует проводить все свои мероприятия онлайн до июля 2021 года

Microsoft мероприятия

Корпорация Microsoft, из-за пандемии коронавируса COVID-19, планирует все свои мероприятия проводить онлайн до июля 2021 года, пишет The Verge.

Microsoft ранее уже объявила, что конференция Build 2020, которая должна была состояться в Сиэттле в мае, будет проведена онлайн.

«В связи с пандемией коронавируса, Microsoft внимательно следит за развитием ситуации в мире и пересматривает политику проведения мероприятий в масштабах всей компании», — говорится в письме руководства сотрудникам компании.

Переход на дистанционные конференции означает, что сентябрьское мероприятие Microsoft Ignite будет проведено онлайн, как и все остальные мероприятия. Кроме того, корпорация планирует участвовать в тайваньской выставке Computex 2020 (которую перенесли на сентябрь) удаленно. Решение руководства компании затронет и другие будущие ивенты. По всей видимости, на CES 2021 Microsoft будет присутствовать также удаленно.

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