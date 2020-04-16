Microsoft анонсировала проект «Планетарный компьютер»

Компания Microsoft рассказала о своих планах по сохранению биоразнообразия и природных экосистем в рамках программы AI for Earth.

Компания объявила, что скоро запустит открытую вычислительную платформу под названием «Планетарный компьютер» для сбора, хранения и анализа данных о состоянии Земли. Доступ к платформе как для загрузки данных, так и для получения информации о состоянии Земли, бесплатно получат исследователи, экологи, ученые, специалисты по охране природы и окружающего мира, некоммерческие организации и государственные учреждения всего мира.

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«Планетарный компьютер» представляет собой платформу с искусственным интеллектом на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа данных из различных источников.

Партнером Microsoft по разработке и развитию проекта «Планетарного компьютера» объявлена компания Esri, которая является одним из лидеров рынка геоинформационных систем.

Microsoft отмечает, что на основе информации можно будет следить за изменениями в экосистеме и принимать более рациональные решения об использовании природных ресурсов.