Messenger Rooms от Facebook вступает в борьбу с Zoom

Сегодня Facebook объявил о запуске бесплатного сервиса Messenger Rooms, который позволит пользователям осуществлять видеозвонки с участием до 50 человек. Messenger Rooms представляет собой непосредственную угрозу для Zoom, чьи акции упали примерно на 3% после этой новости.

Данная возможность Messenger Rooms появится не сразу у всех пользователей социальной сети, но постепенно цифра участников будет доведена до 50. Кстати, общаться в Messenger Rooms можно без ограничения по времени, тогда как в Zoom бесплатно общаться в чате можно до 40 минут.

Видеозвонки в Messenger Rooms будут включать такие функции, как фильтры дополненной реальности. Хозяева «комнат» также смогут блокировать звонки и удалять пользователей из чата. Приглашать к участию в чате можно всех, в том числе людей, у которых нет учетной записи в Facebook.

В компании также объявили, что они удваивают количество участников видеозвонков в WhatsApp с четырех до восьми человек. Кроме того, компания вводит функцию видеосвязи в Facebook Dating, чтобы пользователи этой службы могли посещать виртуальные свидания.

«С помощью WhatsApp и Messenger ежедневно в звонках участвуют более 700 млн. учетных записей, — заявил в своем блоге Стэн Чудновский, вице-президент Messenger. — Во многих странах количество звонков через Messenger и WhatsApp более чем удвоилось, а количество просмотров видео в Facebook Live и Instagram Live значительно возросло в марте».

Facebook также расширит возможности прямой трансляции в Facebook и Instagram. Например, пользователи Instagram теперь смогут публиковать свои прямые трансляции на IGTV, предоставляя подписчикам возможность более длительного просмотра.