Мессенджер Telegram получил обновление

Разработчики мессенджера Telegram сообщили о преодолении отметки в 400 млн. активных пользователей. В сравнении с прошлым годом прирост составил около 100 млн. Ежедневно к сервису присоединяются порядка 1,5 млн. пользователей.

В связи с очередным достижением разработчики представили обновление мессенджера до версии 6.1.0 и рассказали о дальнейших планах по развитию сервиса.

В январском обновлении были добавлены викторины. Обновление 6.1.0 приносит новые возможности для этой функции. Теперь после того, как пользователь ответит на вопрос, может отображаться окошко с полезной информацией и ссылкой.

Также компания распределит 400 тыс. евро между создателями образовательных тестов и викторин. Чтобы поучаствовать, необходимо использовать бота @QuizBot для создания и публикации образовательного теста по любому предмету, любой сложности и на любом языке. Заявки на первый этап принимаются до 15 мая. Подробнее об инициативе можно почитать в блоге.

Другое улучшение — обновился раздел со стикерами. В каталоге реализован встроенный поиск. Теперь должно быть более удобно искать стикеры, которых за последние 5 лет было создано более 20 тыс. штук.

В Android-версии Telegram обновилось меню отправки медиа. Они стало плавнее, удобнее и обзавелось анимированными иконками.

Пользователи macOS-версии Telegram получили доступ к общим медиа-файлам прямо из обновленной страницы профиля пользователя. Кроме того, появилась новая боковая панель с папками и встроенный фоторедактор, позволяющий рисовать на изображениях перед отправкой и при редактировании.

Для развлечения добавлен виртуальный дартс, для его запуска в чате нужно лишь отправить вашему собеседнику эмодзи дартс.

Обновление Telegram 6.1.0 уже доступно в Google Play и App Store.

Разработчики Telegram также поделились планами на будущее. Режим глобальной самоизоляции показал потребности пользователей в решениях для видеокоммуникации. Сегодняшние технологии сосредоточены либо на приватности, либо на удобстве и функциональности. В Telegram же намерены объединить эти качества, запустив до конца 2020 года функцию безопасных групповых видеозвонков.