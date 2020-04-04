Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными

Американская компания Marvel решила поддержать людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Компания открыла бесплатный доступ к своим наиболее популярным комиксам через сервис Marvel Unlimited до 4 мая.

Доступ к комиксам можно получить через приложения для Android и iOS или через сайт, без необходимости вводить свои платежные данные или оформлять пробную подписку.

Всего в библиотеке доступно больше десятка выпусков — как оригинальных, так и дополнительных законченных арок. Среди них шесть эпизодов «Мстителей» цикла The Final Host и комикс про основные события «Гражданской войны».