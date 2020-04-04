04.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияMarvel сделала часть своих комиксов бесплатными

Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными

Marvel

Американская компания Marvel решила поддержать людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Компания открыла бесплатный доступ к своим наиболее популярным комиксам через сервис Marvel Unlimited до 4 мая.

Доступ к комиксам можно получить через приложения для Android и iOS или через сайт, без необходимости вводить свои платежные данные или оформлять пробную подписку.

Всего в библиотеке доступно больше десятка выпусков — как оригинальных, так и дополнительных законченных арок. Среди них шесть эпизодов «Мстителей» цикла The Final Host и комикс про основные события «Гражданской войны».

ТЕГИ:
Skype Meet Now упрощает организацию видеозвонков
Новости по теме
Социальные сервисы
Skype Meet Now упрощает организа
Телевидение
HBO предоставил бесплатный досту
Игры
Состоялся релиз ремейка Resident
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!