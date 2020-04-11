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LG Style3: Snapdragon 845, экран QHD+ и защита от влаги и пыли

LG Style3

Компания LG представила в Японии смартфон Style3. Новинка наделена 6,1-дюймовым дисплеем OLED с разрешением QHD+. В верхней части экрана предусмотрен довольно крупный вырез для фронтальной камеры.

Аппаратная основа аппарата — процессор Snapdragon 845, применявшийся во флагманских устройствах модельного ряда 2018 года. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,65 GHz. За графику отвечает контроллер Adreno 630. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя 64 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD.

Основная камера двойная с датчиками разрешением 48 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней крышке.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3500 мА·ч. Предусмотрен модуль NFC, позволяющий осуществлять платежи бесконтактным способом. Имеется защита от влаги и пыли по стандартам IP68 и IPX5.

Аппарат представлен в двух цветовых расцветках корпуса — Aurora White (белый) и Mirror Black (черный).

Ориентировочная стоимость смартфона LG Style3 составляет 350 долларов.

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