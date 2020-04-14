LG представила смартфон-раскладушку Folder 2

Компания LG представила новый раскладной смартфон начального уровня Folder 2, который стал преемником оригинального Folder, выпущенного в феврале 2018 года.

Основной 2,8-дюймовый дисплей устройства обладает разрешением 320 × 240 точек. На внешней стороне крышки предусмотрен вспомогательный 0,9-дюймовый монохромный экран для отображения полезной информации и уведомлений.

LG Folder 2 построен на базе однокристальной системы Snapdrgon 210. Чип объединяет четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1,1 GHz и графический контроллер Adreno 304. Имеется сотовый модем LTE Cat.4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, флеш-накопитель вместимостью 8 Gb. Есть возможность установки карт памяти microSD.

Folder 2 получил 2-мегапиксельную основную камеру, модуль FM-радио и кнопку быстрого доступа к голосовому помощнику AI Voice, который может подсказать погоду или время, а также выполнить простые математические операции. На тыльной панели предусмотрена кнопка экстренного вызова SOS, при трехкратном нажатии которой будет набран заранее определенный номер. Имеется классическая буквенно-цифровая клавиатура.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 1470 мА·ч. Аппарат работает под управлением Android (версия не указана). Смартфон получил корпус с габаритами 107,9 x 55 x 18 мм в сложенном состоянии, его вес составляет 127 гр.

Folder 2 поступит в продажу 17 апреля в Южной Корее по цене 162 доллара.