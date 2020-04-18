Компания LG анонсировала новые ноутбуки семейства Gram. Особенностью новых моделей с экраном размером 17, 15,6 и 14 дюймов по диагонали является небольшой вес. Старшая модель весит приблизительно 1,34 кг, модификация с 15,6-дюймовым экраном — 1,1 кг, а вес самой компактной модели составляет 995 гр.

У старшей версии ноутбука дисплей обладает разрешением 2560 × 1600 пикселей. Две другие модификации получили панель разрешением 1920 × 1080 точек.

В ноутбуках используется процессор Intel Core i5-10210U поколения Comet Lake (четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,6–4,2 GHz) и графический ускоритель Intel UHD. Поддерживается технология многопоточности. Объем оперативной памяти DDR4-2666 составляет 8 Gb (расширяется до 24 Gb), вместимость твердотельного накопителя NVMe SSD — 256 Gb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереофонические динамики, слот microSD, сетевой Ethernet-контроллер, веб-камера с поддержкой формата 720р, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A и HDMI. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей. На всех новых ноутбуках LG Gram используется операционная система Windows 10 Pro.