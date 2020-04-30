30.04.2020

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Lenovo выпустила электрический скутер M2 с запасом хода 30 км

Lenovo M2 Electric Scooter

Компания Lenovo представила свой первый электрический скутер M2. Особенностями модели стали легкий складной корпус и доступный ценник.

Lenovo M2 Electric Scooter

Заявленная максимальная скорость новинки составляет 25 км/ч, а на одном заряде аккумулятора скутер способен проехать до 30 км. Lenovo M2 Electric Scooter оснащен тройной системой торможения и амортизации, максимальная нагрузка на корпус самоката составляет 120 км.

На руле находится LCD-дисплей, отображающий текущую скорость движения, передачу и остаток заряда аккумулятора. Состояние аккумулятора можно также проверить через приложение WeChat.

Корпус скутера изготовлен из алюминиевого сплава и имеет степень защиты IP54, а его 10-дюймовые колеса получили водоотталкивающий протектор. Самокат удобен для переноски благодаря складной конструкции и небольшому весу, который составляет менее 15 кг.

Lenovo M2 Electric Scooter уже поступил в продажу в Китае по цене 282 доллара.

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