Lenovo предлагает решения для облачной и периферийной инфраструктуры, улучшающие анализ данных

Компания Lenovo Data Center Group (DCG) объявляет о дополнениях в портфеле решений для ИТ-инфраструктуры. Сегодня предприятия по всему миру все активнее внедряют решения на основе интернета вещей и технологии 5G. Увеличение количества подключенных устройств способствует взрывному росту объема данных, которые генерируются, хранятся и управляются в рамках всей системы устройств: от дата-центров до периферии. Новые продукты Lenovo ThinkAgile MX1021 и ThinkSystem DM7100 предоставляют компаниям возможность интеграции инфраструктуры с облачными средами, поддерживая технологии многоуровневого хранения данных в облаке.

«Скорость и гибкость бизнес-процессов играют ключевую роль в обеспечении повседневной работы предприятий, поэтому нашим заказчикам требуются все более производительные, защищенные и настраиваемые решения, — отмечает Камран Амини (Kamran Amini), вице-президент и генеральный директор подразделения Server, Storage and Software Defined Infrastructure в Lenovo DCG. — Решения Lenovo разработаны для предоставления ценных сведений в режиме реального времени в рамках всей инфраструктуры, от дата-центров до периферии и облаков. Это открывает новую эру в сфере бизнес-анализа, когда заказчики смогут полностью реализовать потенциал данных, которые находятся в их распоряжении».

Lenovo предлагает ряд новых решений для всех уровней (от дата-центров до периферии и облаков), которые созданы для эффективного использования данных компаний различных отраслей. Среди них — розничная торговля, промышленность, транспорт, здравоохранение и другие.

Lenovo ThinkAgile MX1021 использует технологии на основе Microsoft Azure Stack HCI, чтобы предприятия могли перенести вычисления на периферию и работать с данными там, где они генерируются. Компании в сфере розничной торговли могут снизить потери и оптимизировать складские запасы, анализируя настроения покупателей в режиме реального времени прямо на периферии в точках продаж. Используя пограничные серверы на производстве, можно поручить им задачу сбора данных с датчиков для обеспечения мониторинга 24/7 и, тем самым, повысив эффективность и производительность заводов. А благодаря комбинации ThinkAgile MX1021 с Azure Stack Hub и Azure IoT Hub, организации в сфере здравоохранения смогут упорядочить медицинские данные и повысить эффективность клинической, клиентской и операционной аналитики.

All-Flash и Hybrid Flash СХД корпоративного класса ThinkSystem DM7100 повышают скорость работы критически важных приложений за счет поддержки технологии и протокола NVMe, а также предоставляя возможность интеграции с облаком Microsoft Azure и других публичных облачных провайдеров. Высокая производительность и поддержка тиринга в облако Azure позволяют заказчикам этих систем развертывать приложения, используя преимущества Azure, и согласованно управлять данными в рамках всего предприятия. Кроме того, эти системы поддерживают технологии эффективного хранения, позволяя снизить потребление облачных ресурсов вплоть до 66 %. Применяя All-Flash СХД c поддержкой технологии NVMe, организации в сфере розничной торговли могут использовать собираемые данные, например, для управления складскими запасами в режиме реального времени, или для ускорения электронной торговли, оптимизируя время доставки заказов покупателям. Использование технологии NVMe может повысить скорость аналитики данных вплоть до 30 % , обеспечивая конкурентное преимущество на рынке. В связи со взрывным ростом объемов данных и потребностью в инструментах для скорейшего принятия решений, таким отраслям, как производство и здравоохранение требуются современные подходы для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря значительно возросшей производительности и бесшовной интеграции с облачными средами СХД DM7100 позволит эффективно и безопасно обрабатывать данные в облачном масштабе.