Lenovo DCG организует серию продуктовых вебинаров для заказчиков и партнеров

Lenovo Data Center Group Azerbaijan приглашает вас присоединиться к серии on-line встреч с экспертами Lenovo. Специалисты компании расскажут о технологиях и решениях Lenovo для ЦОД любого масштаба на простом и доступном языке. В течение двух следующих месяцев компания познакомит вас с полным ассортиментом наших предложений, включая серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, программно-определяемые системы, программное обеспечение. Особое внимание будет уделено вопросам администрирования и сервисного обслуживания решений вендора.

На встречах вы получите теоретические знания, освоите практические навыки работы с оборудованием Lenovo, а на все вопросы ответят эксперты из продуктовой команды и профессионального сервиса.

Вебинары рассчитаны на широкую аудиторию IТ-специалистов, особенно тех, кто пока мало знаком с предложениями Lenovo для ЦОД. Однако, и существующие заказчики и партнеры обязательно узнают что-то новое.

Для участия в вебинарах зарегистрируйтесь на одну или несколько встреч. После этого вы получите письмо с подтверждением и ссылкой для подключения к мероприятию. Вопросы и предложения о проведении онлайн встреч отправляйте на электронный адрес: [email protected]. Ссылка для регистрации и списком вебинаров: https://lenovogames.ru/.