Lamborghini начала производство медицинских масок и защитных щитков для лица

Итальянский автопроизводитель Automobili Lamborghini объявил о том, что компания переоборудовала некоторые цеха своего предприятия в Сант-Агата-Болоньезе, для производства медицинских масок и защитных щитков для местной больницы Сант’Орсола Мальпиги в Болонье.

Информация вместе с фотографиями была размещена на официальном сайте Lamborghini, который присоединился к борьбе с распространением коронавируса.

Отделение медико-хирургических наук Болонского университета будет контролировать качество медицинских изделий до их доставки в больницу.

Ожидается, что отделы обивки, интерьера и индивидуальных настроек для автомобилей Lamborghini будут производить по тысяче масок в день. В то же время с использованием 3D-принтеров на заводе будет ежедневно производиться 200 защитных медицинских щитков для лица из поликарбоната.