Lamborghini начала производство медицинских масок и защитных щитков для лица
Итальянский автопроизводитель Automobili Lamborghini объявил о том, что компания переоборудовала некоторые цеха своего предприятия в Сант-Агата-Болоньезе, для производства медицинских масок и защитных щитков для местной больницы Сант’Орсола Мальпиги в Болонье.
Информация вместе с фотографиями была размещена на официальном сайте Lamborghini, который присоединился к борьбе с распространением коронавируса.
Отделение медико-хирургических наук Болонского университета будет контролировать качество медицинских изделий до их доставки в больницу.
Ожидается, что отделы обивки, интерьера и индивидуальных настроек для автомобилей Lamborghini будут производить по тысяче масок в день. В то же время с использованием 3D-принтеров на заводе будет ежедневно производиться 200 защитных медицинских щитков для лица из поликарбоната.
«Во время такой чрезвычайной ситуации, как эта, мы чувствуем необходимость сделать свой вклад. Поэтому мы решили поддержать больницу Сант’Орсола-Мальпиги, учреждение, с которым у нас продолжается многолетние сотрудничество. Мы победим в этой битве вместе, работая в союзе, поддерживая тех, кто находится на передней линии борьбы с этой пандемией каждый день», — сказал Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель и исполнительный директор Automobili Lamborghini.