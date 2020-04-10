«Лаборатория Касперского» рассказывает о том, чем и как правильно дезинфицировать смартфоны

Как правильно обеззараживать гаджет от коронавируса COVID-19. Стоит ли протирать смартфон спиртом или хлоргексидином? Нынешняя эпидемия коронавируса COVID-19, кажется, уже приучила человечество тщательно мыть руки после посещения общественных мест и меньше трогать руками лицо. Однако далеко не все пока усвоили другой полезный навык — дезинфицировать свои гаджеты, в частности гаджет, который мы берем в руки по сотне раз за день и часто прикладываем к лицу, — смартфон. Рассказываем, почему это важно и как это делать правильно.

Почему стоит дезинфицировать телефон?

Первое, что нужно помнить: коронавирус при комнатной температуре может прожить на металле, стекле, керамике и пластике несколько дней, сохраняя способность к заражению. Вирус может попасть на телефон двумя путями: или вместе с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, или с ваших же рук, которыми вы до этого трогали другие поверхности вроде дверных ручек, кнопок лифта и тому подобного.

Если вы не даете свой телефон в руки другим людям (а вы ведь не даете?) и на ваш гаджет не кашляют все, кому не лень, то вероятность заражения из воздуха невелика. Передача через руки зависит от длительности контакта и различается для разных микроорганизмов — по тому, как с этим дела у коронавируса, достоверных данных пока нет.

Поэтому лучше исходить из того, что вирус вполне может передаться через смартфон, который вы потрогали немытыми руками, перед этим потрогав что-то еще. И не рисковать, тем более что к телефону мы прикасаемся не только руками, но и лицом при разговоре. В общем, телефон лучше регулярно обеззараживать — каждый раз, когда вы возвращаетесь домой.

Чем обрабатывать смартфон от коронавируса?

Из наиболее распространенных в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO).

При этом изопропиловый спирт считается наименее вредным для олеофобного покрытия экрана большинства гаджетов — того самого, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и препятствует тому, чтобы весь экран покрывался отпечатками пальцев. Поэтому лучше использовать именно его (в виде спрея или влажных салфеток). Например, такой вариант рекомендует Apple.

Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант — на крайний случай. При частом использовании они запросто могут попортить олеофобное покрытие. Да и при однократном тоже, на самом деле, могут — зависит от покрытия, но вы же наверняка не хотите проверять, насколько оно у вас устойчиво к воздействию этих веществ.

Оптимальная концентрация изопропанола — 70-80%. Более чистый спирт слишком быстро испаряется, а для наилучшего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности около минуты. Чем меньше концентрация, тем меньше эффективность. Так что использовать составы с содержанием спирта сильно менее 70%, то есть, скажем, водку вместо этилового спирта или автомобильную «омывайку» вместо изопропилового, лучше не стоит.

Разумеется, не стоит лить дезинфектор в разъемы, динамики и другие отверстия в корпусе телефона, даже если он водозащищенный. Лучше всего взять ватный диск, пропитать его той жидкостью, которой вы собираетесь пользоваться, и со всех сторон обработать смартфон этим диском. Не надо сильно нажимать, просто аккуратно протрите все поверхности смартфона.

Вещества вроде хлоргексидина или мирамистина не слишком помогают от коронавируса, поэтому в текущей ситуации для дезинфекции подходят плохо.

Альтернативные способы: чем еще можно дезинфицировать смартфон

Если вариант с химической дезинфекцией вас не устраивает, есть и другие опции. Например, аппараты для обеззараживания ультрафиолетом. Или можно поместить телефон в герметичный полиэтиленовый пакет и после каждого выхода в свет этот пакет выкидывать (на полиэтилене вирус тоже может долго сохранять живучесть). Выглядит такая конструкция, конечно, не очень изящно, но пользоваться не особенно мешает.

Самый радикальный вариант — стараться как можно реже доставать телефон в общественных местах. Заодно способствует диджитал-детоксу, а это штука вообще не вредная.

Ну и конечно, не забывайте о других гаджетах и предметах, которые путешествуют вне дома вместе с вами, — планшетах, ноутбуках, умных часах или браслетах, наушниках. На всякий случай, правда, стоит уточнить на сайте производителя или в инструкции, нет ли у самого производителя каких-то рекомендаций на этот счет — какие вещества лучше подходят для дезинфекции и как их правильно применять к устройству.

Итого: советы по дезинфекции смартфона