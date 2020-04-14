14.04.2020

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Компания Kibrit.Tech представляет игру для эрудитов CANBA

CANBA

Компания Kibrit.Tech подготовила игру для эрудитов CANBA, которая представляет собой познавательную викторину, позволяющую выиграть реальные деньги. Каждый день в 21:00 в прямом эфире участники игры должны ответить на 12 вопросов, охватывающих самые разнообразные темы. На каждый ответ дается 10 секунд. Призовой фонд дня распределяется среди тех, кто правильно ответит на все 12 вопросов.

Мобильное приложение CANBA доступно в App Store и Play Market. Также недавно версия игры стала доступна и на русском языке. Время ее проведения — каждый день в 18:00. Более подробную информацию об игре можно получить на сайте www.canba.az.

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