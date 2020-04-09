KATV1 в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает социальную акцию!

Ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла (лица, награжденные за самоотверженный труд в тылу) и вдовы участников войны, получат четыре месяца (май, июнь, июль, август 2020 г.) бесплатного просмотра телевидения.

Чтобы воспользоваться акцией необходимо заполнить регистрационную форму https://bit.ly/2xVucHp.

Принимая во внимание превентивные меры, применяемые в стране, KATV1 рекомендует своим абонентам использовать следующие альтернативные каналы обслуживания: