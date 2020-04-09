KATV1 в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает социальную акцию!
Ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла (лица, награжденные за самоотверженный труд в тылу) и вдовы участников войны, получат четыре месяца (май, июнь, июль, август 2020 г.) бесплатного просмотра телевидения.
Чтобы воспользоваться акцией необходимо заполнить регистрационную форму https://bit.ly/2xVucHp.
Принимая во внимание превентивные меры, применяемые в стране, KATV1 рекомендует своим абонентам использовать следующие альтернативные каналы обслуживания:
- Онлайн обслуживание клиентов на сайте katv1.az;
- В онлайн-формате с мессенджеров социальных страниц facebook https://bit.ly/3avJ51k и https://www.instagram.com/katv1_en/;
- WhatsApp чат-сервис активирован на +994 50 888 81 27 и +994 50 444 41 27;
- Call-центр 127 работает в усиленном режиме в формате 24\7.