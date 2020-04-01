01.04.2020

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Kapital Bank предоставит льготы лицам, занимающимся электронной коммерцией

Kapital Bank

В связи с введением особого карантинного режима в стране ряд предприятий делают упор на оказание услуг в онлайн-режиме, чтобы свести к минимуму прямой контакт с клиентами. Учитывая это, Kapital Bank готов предложить заинтересованным в сотрудничестве компаниям электронной коммерции (e-Commerce) различные скидки и привилегии.

Так, предприниматели, желающие сотрудничать с Kapital Bank, в течение 3 рабочих дней могут абсолютно бесплатно присоединиться к числу партнеров банка. Также в рамках кампании для партнеров предусмотрены более низкие тарифы по программе рассрочки, а также низкие комиссии по разовым платежам.

Желающие подать заявку могут позвонить по номерам (050) 255 01 96, (051) 206 52 49 или написать на электронную почту по адресу [email protected]. Кампания продлится до 31 мая 2020 года.

Кроме того, для своих клиентов, желающих оплатить товар или услугу на месте, предприниматели могут приобрести смарт-кассы нового поколения от Kapital Bank. Новые «умные» кассы объединяют в себе такие функции как: банковский POS-терминал, кассовый аппарат, NFC (бесконтактный), QR, прием платежей в рассрочку (оплата по частям), мгновенный расчет кешбэка и миль, проведение операций по бонусным «сердечкам» или другим аналогичным программам лояльности, ведение складского учета, чтение штрих-кода, оставление подписи клиента на сенсорном экране и другие возможности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

 

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