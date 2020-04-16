Как обманные технологии Illusive Networks защищают от инсайдеров в условиях COVID-19

Ограничения, связанные с COVID-19, продолжают затрагивать организации разных размеров по всему миру. Компании ускоряют переход к удаленной работе. Несмотря на то, что такие перемены необходимы с точки зрения обеспечения непрерывности бизнеса и здоровья, это привносит дополнительные киберугрозы в современную ИТ-среду.

Израильская компания Illusive Networks, разработчик решений по ИТ-безопасности на основе технологий обмана, составила обзор изменений, которые пандемия привнесла в ландшафт угроз, и то, как реальные клиенты Illusive Networks используют решения компании для предотвращения, выявления и устранения этих рисков.

Новые точки взлома и расширение поверхности атаки

В связи с тем, что сотрудникам организаций приходиться работать из дома, сетевой организаций становится все менее монолитным. Кроме того, площадь атаки каждой организации теперь значительно расширилась, предлагая потенциальным злоумышленникам множество новых вариантов для поиска критически важных активов. Сервисы и приложения теперь должны быть доступны из новых локаций и источников трафика, что создает совершенно новую поверхность атаки с траекториями латерального движения, которых раньше никогда не было.

Сложности с существующими СЗИ и процессами ИБ

Решения для поведенческого анализа пользователей и сущностей (UEBA) и анализа сетевого трафика (NTA), которые предназначены для выявления аномалий, существенно менее эффективны в текущей обстановке. Большинство сотрудников теперь работают дома и поведение организаций кардинально изменилось. То, что раньше было известным базовым уровнем нормального поведения, теперь не соответствует действительности, что делает само определение аномального поведения практически бесполезным. Кроме того, когда возникают инциденты, без доступа ко всем имеющимся консолям и инструментам SOC очень трудно проанализировать, что именно произошло. Также затруднительно сейчас и эффективное помещение машин в карантин для расследований и сбора форензики.

Повышенный уровень инсайдерских угроз

Текущий кризис затронул мировую экономику, что привело к росту безработицы и в целом повлияло на психологическое состояние сотрудников. Злоумышленникам и спецслужбам легче набирать отчаявшихся сотрудников, чтобы использовать их для взлома их собственных работодателей, причем инициатива может идти с обеих сторон. Это создает дополнительные предпосылки для роста инсайдерских атак.

Совокупность рассмотренных факторов делает крайне важным использование проверенных решений, которые могут не только детектировать атаку, но и ускорить ее полноценное расследование.

В чем польза Illusive Networks?

Функционал решений Illusive Networks помогает снизить инсайдерские риски в условиях пандемии и массового перехода на удаленную работу. Вот основные аспекты: Аудит поверхности атаки. Illusive предоставляет полную информацию о новой поверхности атаки организации, в том числе понимание того, кто к каким системам и откуда подключается, что позволяет проводить динамический анализ рисков, оценивать изменение ИТ-ландшафта и уровень риска для наиболее важных активов организации. Автоматическое снижение риска (кибергигиена). Illusive позволяет настроить автоматические правила очистки, при которых несанкционированные соединения и ошибочные подключения удаляются до того, как злоумышленник сможет воспользоваться ими для латерального перемещения в вашу сеть. Снижение числа ложных срабатываний и детальная форензика. Illusive предоставляет только высокоточные алерты, а также собирает детальную форензику в реальном времени, что позволяет моментально оценивать обстановку и проводить расследования без необходимости анализировать тысячи алертов в SIEM, генерируемых другими системами. Выявление атак без анализа аномалий и сбора трафика. Illusive размещает по сети компании обманные сущности, специально созданные под каждую конкретную организацию и неотличимые от реальных активов. Эти элементы привлекают злоумышленников, заставляя активно взаимодействовать с ними, что приводит к быстрому выявлению атаки с полной атрибуцией и последующей изоляцией атакующего.

Организации, которые хотели бы узнать подробности о данном подходе и увидеть систему в действии, могут обращаться в компанию Тайгер Оптикс, дистрибьютора Illusive Networks в России и СНГ.

Вебинар: Кейсы выявления инсайдеров среди заказчиков Illusive Networks

Примите участие в вебинаре Illusive Networks и Тайгер Оптикс, чтобы узнать о том, как реальные клиенты Illusive используют различные функции решения для предотвращения, выявления и расследования инсайдерских угроз.

В рамках вебинара будут рассмотрены реальные кейсы инсайдерских атак: выявление отмывания денег, кража конфиденциальных данных, попытки взлома аутсорсерами и ошибочное раскрытие данных. Кроме того, будет проведена демонстрация решения.

Вебинар состоится в среду, 22 апреля, регистрация и запись после его проведения доступна по этой ссылке.

О Illusive Networks

Illusive Networks использует технологию обмана нового поколения для блокирования кибератак, парализуя злоумышленников, разрушая их способность принимать решения и лишая их возможности приближаться к целям атаки. Неизбежные ловушки и приманки Illusive и функционал по уменьшению поверхности атаки исключают пути к критическим системам с высокой степенью риска, вынуждая злоумышленников обнаруживать себя на ранних этапах kill chain и собирая форензику в реальном времени, что ускоряет реагирование на инциденты.

Решение Illusive, созданное на основе технологий передовой автоматизации без агентов и требующее минимальной поддержки со стороны департаментов ИБ, немедленно дает преимущество экспертам кибербезопасности, высвобождая ценные ресурсы от сложных и перегруженных данными подходов, которые перегружали их в прошлом.

Для получения дополнительной информации посетите www.illusivenetworks.com или сайт Тайгер Оптикс, дистрибьютора Illusive Networks в России и СНГ.