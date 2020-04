Из-за «теории заговора» в Великобритании поджигают 5G-вышки

Теории заговора, которая связывает вышки сетей 5G с распространением нового коронавируса, вызвала настоящую анархию в Великобритании.

BBC сообщила, что за прошлую неделю подожгли как минимум три 5G-вышки. Представитель Vodafone UK подтвердил ресурсу The Verge, что только за последние 24 часа пострадали четыре вышки в Бирмингеме. Всему виной теории заговора, которые начали активно появляться в последнее время на различных ресурсах. Согласно одной из них, коронавирус, который был обнаружен в городе Ухане, распространяется по другим городам с помощью 5G. Эти ошибочные теории вводят людей в заблуждение и не объясняют почему, к примеру, вирус появился в странах, где 5G еще нет.

На вопрос журналиста о так называемой «теории», связывающей вышки 5G и распространение заболевания, министр кабинета министров Великобритании Майкл Гов (Michael Gove) ответил: «Это просто чепуха, опасная чепуха».

Нет никаких научных подтверждений того, что между коронавирусом и 5G есть какая-либо связь. Но некоторых людей официальные данные не убеждают, поэтому они даже нападают на рабочих, которые занимаются укладкой кабелей, заявляя, что «5G убьет всех».

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

— Charlie Haynes (@charliehtweets) April 2, 2020