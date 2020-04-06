Исследование показало, как долго коронавирус живет на разных типах поверхностей

Согласно исследованию, проведенному учеными из Гонконгского университета (HKU), патоген SARS-CoV-2, вызывающий опасное инфекционное заболевание COVID-19, может сохраняться на различных типах поверхностей. Выводы исследователей были опубликованы в специализированном медицинском журнале The Lancet, пишет гонконгское издание South China Morning Post.

Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях. Ученые говорят, что SARS-CoV-2 при благоприятных условиях может жить довольно долго, но также весьма чувствителен к самым стандартным методам дезинфекции.

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани (стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке), он исчез на второй день.

На стекле и банкнотах вирус полностью исчез только на четвертый день, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.

Ученые также проверили выживаемость вируса на внешней стороне использованных марлевых масок. Оказалось, что вирус может оставаться на них до одной недели. Именно поэтому, отмечают исследователи, крайне важно не касаться этой стороны масок после использования. Оказавшись на руках, вирус может легко попасть внутрь организма через слизистые оболочки носа, рта и глаз. По разным данным, люди трогают лицо в среднем от 16 до 23 раз в час.

Мытье и дезинфекцию рук специалисты называют одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.