Испания использует дроны DJI для дезинфекции против Covid-19

Одна из стран, которая наиболее сильно страдает от вспышки коронавируса в мире, — это Испания. Испанские военные стали использовать сельскохозяйственные дроны, в том числе от китайской компании DJI, в борьбе против Covid-19. Партнер DJI в Испании, компания Stock RC, оказывает помощь Испанскому военному подразделению по чрезвычайным ситуациям (UME) в проведении операций по дезинфекции.

«Испания стала первой европейской страной, которая использовала сельскохозяйственные беспилотники для сдерживания пандемии. Дрон DJI Agras MG-1 был одной из двух моделей, которые UME успешно опробовало для дезинфекции больших площадей на открытом воздухе, а также внутри крупных объектов. Другой моделью стал беспилотник DRONEHEXA XL от испанского производителя DroneTools», — сообщает компания DJI.

Использование БПЛА в глобальной борьбе с пандемией коронавируса может помочь укрепить имидж китайской компании DJI, которая сталкивается с обвинениями со стороны США по поводу сбора данных о потребителях в пользу властей Китая.

Помимо Китая, беспилотники DJI применялись для распыления дезинфицирующих средств, проверки температуры и разгона общественных собраний, в таких странах, как Чили, Индонезия, Филиппины, Колумбия и Объединенные Арабские Эмираты.