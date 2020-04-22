Искусственный интеллект на страже коралловых рифов

Сегодня, в День Земли, компания Accenture, корпорация Intel и фонд Sulubaii Environmental Foundation представляют Project:CORaiL — решение на базе искусственного интеллекта (AI) для мониторинга, воссоздания и восстановления коралловых рифов. Project: CORaiL было развернуто в мае 2019 года на рифе, окружающем остров Пангаталан на Филиппинах. Оно позволило исследователям собрать в общей сложности около 40 000 изображений, которые использовались для оценки состояния рифа в режиме реального времени.

«Инициатива Project: CORaiL — невероятный пример того, как искусственный интеллект и современные технологии способны помочь исследователям в мониторинге и восстановлении коралловых рифов. Мы очень гордимся нашим партнерством с Accenture и Sulubaii Environmental Foundation в реализации этой важной инициативы, направленной на защиту нашей планеты», — говорит Роуз Шулер (Rose Schooler), корпоративный вице-президент Intel по продажам и маркетингу.

Коралловые рифы являются одной из самых разнообразных экосистем в мире, где более 800 разновидностей кораллов образуют среду обитания и убежище примерно для 25% всей морской флоры и фауны. Коралловые рифы полезны и для людей — они помогают защитить береговые линии от тропических штормов, обеспечивают продовольствием и доходом около одного миллиарда человек и ежегодно приносят 9,6 миллиарда долларов в индустрию туризма и отдыха. Однако, согласно программе ООН в области защиты окружающей среды, сегодня коралловые рифы находятся под угрозой исчезновения, их состояние быстро ухудшается из-за чрезмерного вылова рыбы, донного траления, увеличения температуры воды и отсутствия устойчивых практик при развитии прибрежной зоны.

«Искусственный интеллект открывает беспрецедентные возможности для решения некоторых самых острых проблем человечества», — говорит Джейсон Митчелл (Jason Mitchell), управляющий директор Accenture, отвечающий за коммуникации, медиа и технологии, и менеджер по работе с Intel. — Наша экосистема корпоративных и социальных партнеров в рамках этого проекта, использующего искусственный интеллект для общественного блага, показывает, что чем больше участников вовлечено в эту работу, тем больший эффект мы можем оказать на окружающую среду».

Количество и разнообразие рыб служат важным показателем общего состояния рифа. Традиционные усилия по мониторингу коралловых рифов предполагают участие водолазов, вручную ведущих фото- и видеосъемку рифа. Это может оказаться разрушительным для морской жизни, поскольку дайверы могут непреднамеренно пугать рыбу, вынуждая ее прятаться, не говоря уже о том, что под водой для съемок фото и видео можно находиться только 30 минут.

Инженеры из Accenture, Sulubaii и Intel запустили Project: CORaiL, чтобы воссоздать и дополнить поврежденный риф на Филиппинах. Во-первых, они построили бетонную подводную платформу, разработанную Sulubaii, чтобы поддержать нестабильные фрагменты кораллов. Конструкция под названием Sulu-Reef Prosthesis включает части живых кораллов, которые будут расти и развиваться, образуя гибридную среду обитания для рыб, морской флоры и фауны. Кроме того, они установили интеллектуальные подводные видеокамеры с платформой Accenture Applied Intelligence Video Analytics Services (VASP), чтобы обнаруживать и фотографировать рыб, проплывающих мимо. Платформа VASP использует искусственный интеллект для подсчета и классификации морских обитателей, после чего собранные данные отправляются на наземную панель мониторинга, обеспечивая исследователям аналитические данные и информацию о динамике изменений в режиме реального времени, что позволяет им принимать взвешенные решения, основанные на данных.

Платформа Accenture VASP построена на базе процессоров Intel Xeon, программируемых акселераторов Intel FPGA, процессора машинного зрения Intel Movidius и инструментария Intel Distribution of OpenVINO.

Сегодня инженеры работают уже над следующей версией Project: CORaiL, которая будет включать оптимизированную сверточную нейронную сеть и резервный источник питания. Они также изучают возможности инфракрасных камер, которые позволяют снимать видео ночью, благодаря чему ученые смогут создать полную картину коралловой экосистемы. Среди прочего решение позволит изучить скорость миграции тропических рыб в более холодные воды, а также отслеживать вторжения в охраняемые или запретные для плавания подводные зоны.