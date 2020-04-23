iQOO Neo 3: Snapdragon 865 и 144 Hz дисплей стоимостью от 380 долларов

В Китае состоялась официальная презентация смартфона на базе флагманского процессора Snapdragon 865 — iQOO Neo 3.

Смартфон оснащен 6,57-дюймовым LCD-дисплеем формата Full HD+. Кадровая частота дисплея — 144 Hz (понижается через настройки до 120 или 90 Hz). Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и 98% sRGB, есть поддержка HDR10+. Экран занимает 90,4% площади фронтальной поверхности корпуса.

Аппаратная основа новинки представлена восьмиядерным процессором Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650. Аппарат поддерживает работу в сотовых сетях пятого поколения (5G). Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 12 Gb, флеш-памяти типа UFS 3.1 — до 256 Gb. Применяется система охлаждения 11-го поколения, позволяющая снизить нагрев, в сравнении с обычными системами, на 10°С.

Основная камера представлена датчиками разрешением 48 Мп (Sony IMX582, f/1.8), 8 Мп (угол обзора 120°, f/2.2) и 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.0) расположена в небольшом отверстии в правом углу дисплея.

Операционная система — Android 10 с надстройкой iQOO UI 1.0. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Super FlashCharge 2.0 мощностью 44 Вт. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, приемник GPS/ГЛОНАСС, стереофонические динамики, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания на боковой грани и позволяет разблокировать устройство за 0,16 секунды. Габариты составляют 163,71 × 75,55 × 8,93 мм, вес — 198,1 гр.

Новинки будут предложены в двух вариантах цветового исполнения — светло-синем Sky Blue и сине-черном Blue Black. Смартфон iQOO Neo 3 поступит в продажу 29 апреля по следующим ценам: версия 6/128 Gb памяти – 380 долларов, 8/128 Gb – 423 доллара, 12/128 Gb – 465 долларов, 8/256 Gb – 480 долларов.