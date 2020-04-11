Интеллектуально-развлекательная борьба с коронавирусом

#evdeqal — призывают нас в эти дни с экранов телевизоров, с новостных интернет-страниц и даже с рекламных билбордов. Оставаясь дома, мы, привыкшие проводить свободное время активно, откровенно заскучали. Но тем, кто играет в Fibonacci, не скучно! Будучи новатором на местном рынке интеллектуального досуга, команда Fibonacci стала первой (и пока единственной) и в онлайн-версии игры!

Любимый вид досуга сотен людей, интеллектуальная игра Fibonacci Games, поддерживая программу социальной изоляции, перешла на онлайн-трансляции, и теперь, не выходя из дома, вы можете не только занять свободные часы, но и проверить свои знания, натренировать мозг и провести весело время с друзьями по команде!

Тот факт, что игры проводятся одновременно на двух языках (азербайджанском и русском), делает их доступными для широкой аудитории по всему миру! А еще организаторы обещают запустить в ближайшее время онлайн-версии и других своих продуктов- азартного футбольного квиза «45», веселого квиза для любителей кино и музыки «Jumanji» и развивающей интеллектуальной игры для детей «Agents 8.13».

А вы уже играете в Fibonacci? Если нет, скорее переходите на страницы в социальных сетях, подписывайтесь и регистрируйте свою команду!

www.facebook.com/fibonaccigames/

www.instagram.com/fibonacci_games/

#evdeqal #fibonaccionline