Intel запустила программу Virtual 2020 Intern

Компания Intel объявила о запуске виртуальной программы стажировки — Virtual 2020 Intern Program.

Сандра Ривера (Sandra Rivera), исполнительный вице-президент и директор по персоналу Intel, отметила в блоге компании, что из-за пандемии COVID-19 большая часть сотрудников перешла на удаленную работу. Несмотря на это, компания применяет новые способы работы, сотрудничества и поддержания социальной связи среди членов команды.

Целью новой программы является создание инклюзивной учебной среды, в которой стажеры будут делать значимую работу с видимым эффектом и где они смогут создавать виртуальные сообщества по всей компании. Каждому участнику будет предоставлена возможность установить тесные связи с другими людьми и обеспечено безопасное пространство для работы, обучения и обмена идеями. Стажерам будет предложен широкий спектр возможностей: от получения деловых и технических навыков до участия в виртуальной команде, чтобы лучше узнать своих коллег, а также разнообразные онлайн-симуляции и упражнения.

Компания будет поощрять стремление стажеров расширять базу знаний, ставить перед собой личные и профессиональные задачи, связываться с наставниками и взаимодействовать с руководителями Intel в командах подразделения. Сандра Ривера отметила, что для некоторых видов стажировки удаленный подход не работает должным образом. В этих случаях работа будет отложена до тех пор, пока стажеры не смогут безопасно находиться непосредственно в кампусах Intel.