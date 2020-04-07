07.04.2020

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Intel выделит 50 млн. долларов в рамках технологической инициативы по борьбе с пандемией коронавируса

Intel

Корпорация Intel выделит дополнительные 50 млн. долларов в рамках технологической инициативы по борьбе с коронавирусом, которая заключается в ускорении доступа к технологиям в лечебных учреждениях, развитии научных исследований, а также обеспечении учащихся и преподавателей инструментами для онлайн-обучения. Расширенная инициатива включает в себя дополнительный фонд развития инноваций для тех случаев, где доступ к экспертному потенциалу и ресурсам Intel способен обеспечить моментальный эффект. Новые меры принимаются в дополнение к объявленным ранее пожертвованиям на общую сумму 10 млн долл., выделенных для поддержки регионов активного присутствия в это критическое время.

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