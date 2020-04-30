Intel представила новые настольные процессоры Comet Lake-S

Компания Intel представила десятое поколение настольных процессоров — Comet Lake-S. Это процессоры, использующие все ту же старую архитектуру и все тот же 14-нм техпроцесс. Intel позиционирует новые настольные процессоры как лучшие решения для создания игровых систем.

«Разработанные для геймеров настольные процессоры Intel Core 10-го поколения обеспечивают подходящий баланс рабочей частоты, количества ядер и потоков, а также предлагают поддержку новейших технологий и повышенную гибкость настройки, позволяющую пользователям создавать свой уникальный геймерский опыт», — отмечает компания.

Основных изменений в Comet Lake два: новый сокет LGA 1200 и флагманские модели с 10 ядрами. Intel представила 32 процессора, с учетом моделей с отключенным GPU, а также энергоэффективных версий Core T.

Наибольший интерес вызывает десятиядерный флагман Core i9-10900K, который будет напрямую конкурировать с 12-ядерным Ryzen 9 3900X. У новинки Intel более высокие максимальные частоты, а у модели AMD имеются два дополнительных ядра и меньшее энергопотребление.

Что касается производительности, то по словам Intel, новый Core i9-10900K превосходит своего предшественника в лице Core i9-9900K в разных играх на 10 — 33%. Прирост по сравнению с флагманом трехлетней давности Core i7-7700K составляет 37 — 81%. Также отмечается значительное улучшение производительности в многозадачных сценариях использования и более скоростная обработка 4K-видео.

Все процессоры, кроме линейки Celeron, поддерживают Hyper-Threading. Это означает, что производительность некоторых моделей относительно их предшественников существенно вырастет. Также стоит отметить поддержку контроллера Intel Ethernet Connection I225, обеспечивающего скорость до 2,5 Гбит/с, а также поддержку Wi-Fi 6 AX201.

Новые процессоры Intel Comet Lake-S поступят в продажу в начале мая.