14.04.2020

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Илон Маск объяснил предназначение камеры в салоне Tesla Model 3

Tesla Model 3

Электромобили Tesla Model 3 с самого начала поставлялись с установленной в зеркало заднего вида камерой, направленной в салон с захватом водителя и пассажиров. До сих пор ее предназначение оставалось непонятным. Наконец, ситуацию прокомментировал глава Tesla Илон Маск (Elon Musk).

Как оказалось, установка камеры была обусловлена намерением компании развивать идею беспилотного такси на базе парка фирменных автомобилей с электродвигателем и системой автоматического вождения. Если пользователь беспилотного такси Tesla Model 3 испортит салон автомобиля, то все окажется записанным на видео и незадачливому «вандалу» придется заплатить компенсацию.

Еще в прошлом году компания объявила о планах запустить сервис роботакси, когда владельцы смогут сдавать свои автомобили в прокат другим пользователям.

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