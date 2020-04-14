14.04.2020

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IDC: в первом квартале 2020 года мировые поставки ПК значительно сократились

IDC

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров в первом квартале 2020 года.

IDC

Сообщается, что негативное влияние на данную отрасль оказала пандемия коронавируса. Поставки компьютеров в глобальном масштабе значительно сократились.

Мировой рынок традиционных ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, в первом квартале 2020 года сократился в годовом исчислении на 9,8%. Всего за три месяца было отгружено 53,2 млн. компьютеров.

Лидером рынка является компания Lenovo, с долей в 24,1%. На втором месте находится HP Inc. с 22,0%. Третье место принадлежит Dell с 19,7%. В первую пятерку также входят Acer Group и Apple.

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