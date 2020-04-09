Huawei выпустит собственную кредитную карту

На мероприятии в Китае генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) представил Huawei Card.

Кредитная карта китайской компании Huawei позаимствовала большинство лучших функций у Apple Card. Карта будет доступна как в физическом, так и в цифровом варианте и будет поддерживать бесконтактный способ оплаты. Huawei Card будет работать с UnionPay, крупнейшей платежной системой в Китае.

Huawei предлагает пользователям своей кредитной карты массу льгот. Компания не будет взимать плату за обслуживание карты в течении первого года. Второй год также будет бесплатным для тех, кто потратит определенную сумму на покупки с помощью Huawei Pay. Будут доступны льготы для тех, кто много путешествует. Потратив определенную сумму, пользователи могут получить бесплатный доступ в VIP-залы ожидания вокзалов и аэропортов. На многие покупки будет распространяться кешбэк.

Дата выхода кредитной карты Huawei Card пока не сообщается.