Huawei выпустила первый маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6+

Компания Huawei представила в Китае первый в мире (как утверждает сама компания) маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6+. Новинка, получившая название Huawei AX3, обладает фактической пропускной способностью 1,8 Гбит/с, что вдвое превосходит показатели устройств Wi-Fi 6 с полосой пропускания 80 MHz.

Huawei самостоятельно разрабатывает чипы с поддержкой Wi-Fi 6+. Так, Kirin W650 с поддержкой Wi-Fi 6+ будет использоваться в смартфонах, планшетах, умных экранах и других устройствах Huawei. А процессор Lingxiao 650 будет использоваться в роутерах, в том числе в Huawei AX3.

Lingxiao 650 характеризуется тактовой частотой 1,4 GHz и полосой пропускания 160 MHz. Чип также работает со стандартом Wi-Fi 5 и по заявлению производителя удваивает его скорость при использовании Wi-Fi 6+.

В Huawei AX3 применяется интеллектуальное частотное разделение, позволяющее нескольким устройствам совместно использовать одни и те же ресурсы канала. Одновременно маршрутизатор может обслуживать до 128 устройств.

Габариты маршрутизатора составляют 225 х 159,2 мм х 39,7 мм, масса — 403 гр. Устройство содержит один WAN-порт для подключения интернет-кабеля и три LAN-разъема с пропускной способностью 1 Гбит/c.

Huawei AX3 будет предлагается на китайском рынке по цене 32 доллара.