Huawei выпустила 55-дюймовый smart-телевизор с выдвижной камерой

Компания Huawei представила smart-телевизор Smart Screen V55i. Это вторая модель компании с выдвижной камерой для видеозвонков и взаимодействия с техникой в составе умного дома. Главными отличиями модели от Smart Screen X65 стали диагональ экрана и гораздо более доступный ценник.

Smart Screen V55i оснащен 55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K с охватом 90% цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR и технологией динамической компенсации движения MEMC для более плавной картинки. Экран занимает 96,2% передней панели, а толщина составляет всего 6,9 мм.

Размещенная на верхней грани корпуса автоматическая выдвижная камера, оснащенная блоком нейронных вычислений, служит инструментом для управления умным домом с помощью жестов. Ее также можно использовать для звонков и участия в многопользовательских видеоконференциях.

Телевизор работает под управлением фирменного четырехъядерного процессора Honghu 818 и графического ускорителя Mali-G51MP4.

Стоимость smart-телевизора Huawei Smart Screen V55i с 4 Gb оперативной памяти и 32 Gb флеш-памяти составляет 537 долларов. Продажи начнутся в Китае 26 апреля.